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НП на "Укрзалізниці" – потяг Чернівці – Київ довелося пустити іншим шляхом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 22:35
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Це стало наслідком підмиву залізничної колії
В такому стані використовувати залізничні колії небезпечно / Фото УЗД / Колаж "Сегодня"
В такому стані використовувати залізничні колії небезпечно / Фото УЗД / Колаж "Сегодня"

"Укрзалізниця" змінила маршрут пасажирського поїзда №118 Чернівці – Київ. Причиною став підмив ґрунту навколо залізничного полотна.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"У районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. Відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин. Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль", – йдеться в повідомленні.

З маршруту будуть виключені зупинки на станціях:

  • Новоселиця,
  • Ларга,
  • Кам'янець-Подільський,
  • Дунаївці,
  • Гречани.
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Пасажирів цих станцій попросили не хвилюватися – за ними відправили три вагони, які доставлять їх до Хмельницького. Звідти по наміченому маршруту людей обіцяли розвезти, щоправда, з затримкою на годину.

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Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в зв'язку з проведенням ремонтних робіт на шляхах перегону Роковатая – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді зміниться маршрут прямування потягів.

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"Укрзалізниця" почала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички;

В рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.

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