В 10 регионах Украины завершили подсчет голосов по итогам выборов

Речь идет об 28,9 тыс. участковых избирательных комиссиях, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК

Почти все участковые избирательные комиссии по Украине закончили подсчет голосов по итогам местных выборов, которые состоялись 25 октября. Они составили соответствующие протоколы и вместе с соответствующей документацией передали в территориальные избирательные комиссии.

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Об этом сообщает Центризбирком.

Речь идет о 28,9 тыс. УИК, что составляет 99,4% от общего количества образованных участковых комиссий. Процесс подсчета голосов полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Также сейчас идет процесс передачи протоколов по итогам голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные ТИК. Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 протокола, а областные – 101.

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Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году: тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). В свою очередь замглавы ЦИК Сергей Дубовик отмечал, что второй тур выборов мэров в некоторых городах может пройти в декабре. Такая задержка может произойти из-за судебных разбирательств.

Также мы писали, в каких городах будет второй тур выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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