Українська
$ 28,24
34,26
  1. Последние новости Украины

В Харькове опровергли заявление о выпуске российской вакцины – СМИ

8 декабря, 17:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

Источник назвал заявления РФ очередной провокацией и дезинформацией

В Харькове информация о производстве российской вакцины против коронавируса на заводе "Биолек" не подтвердилась.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", – сказано в материале.

Аналогичное сообщение опубликовал "Depo.Харьков". По словам собеседника издания, заявления о производстве российского препарата — это очередная провокация и дезинформация.

Напомним, сегодня Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что вакцина "Спутник-V" может производиться в Украине на заводе "Биолек".

В тренде
В Украину идут потепление, дожди и мокрый снег: как изменится погода
Реклама

Такое предприятие действительно есть в Харькове. До 2018 года одним из собственников "Биолек" было российское АО "Фармстандарт". Но два года назад кипрская Vilkom Services Limited выкупила контрольный пакет акций харьковского фармпроизводителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что не так с российской вакциной от коронавируса.

Также мы писали, что в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который сделал прививку вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса вне клинических испытаний.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорийЭкономика
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причину
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причинуУкраина
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять