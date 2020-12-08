В Харькове опровергли заявление о выпуске российской вакцины – СМИ

В Харькове информация о производстве российской вакцины против коронавируса на заводе "Биолек" не подтвердилась.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", – сказано в материале.

Аналогичное сообщение опубликовал "Depo.Харьков". По словам собеседника издания, заявления о производстве российского препарата — это очередная провокация и дезинформация.

Напомним, сегодня Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что вакцина "Спутник-V" может производиться в Украине на заводе "Биолек".

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Такое предприятие действительно есть в Харькове. До 2018 года одним из собственников "Биолек" было российское АО "Фармстандарт". Но два года назад кипрская Vilkom Services Limited выкупила контрольный пакет акций харьковского фармпроизводителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что не так с российской вакциной от коронавируса.

Также мы писали, что в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который сделал прививку вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса вне клинических испытаний.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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