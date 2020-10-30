В Ивано-Франковске сотни домов остались без газа

Без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых дома и три лечебных учреждения

Вечером 29 октября в Ивано-Франковске произошло аварийное отключение домов от газоснабжения.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, отключение могло произойти из-за того, что были перекрыты задвижки на распределительном газопроводе.

Всего без теплоснабжения остались 558 многоквартирных жилых дома и три лечебных учреждения на улицах Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сичинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко и Чорновила. Также газ отключился и в селе Криховцы.

"В связи с понижением давления в системе газопроводов до 2 Атм с 19:20 приостановлена работа пяти котельных на территории Ивано-Франковской МР", – написал Марцинкив.

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Сейчас над устранением проблемы работают аварийные бригады.

Напомним, после подорожания газа в Европе поставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения.

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