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В Ивано-Франковской области чиновник насмерть сбил ребенка (видео)

Наталия Фармус Наталия Фармус корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 января, 22:52
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Мужчина наехал на девочку прямо на тротуаре и скрылся

Сбил ребенка и скрылся с места аварии. На Прикарпатье директор лесхоза устроил смертельную аварию. Он наехал на девятилетнюю девочку прямо на тротуаре. За ее жизнь почти четыре часа сражались медики. Но чуда не случилось: она погибла. Накажут ли чиновника? И как он объяснил свой бесчеловечный поступок – бросить умирать ребенка на обочине? Выясняла корреспондентка "Сегодня" Наталья Фармус.

Как произошла авария?

Место, где произошла ужасная авария в Лоевом покажет каждый. Общество знает, как оборвалась жизнь 9-летней Насти. Ребенок вместе с младшим братом и матерью возвращались из магазина. Мать несла тяжелые сумки. Дети шли впереди. Настя перебежала дорогу и уже шла по обочине, когда на нее вылетел внедорожник. Говорят, мчался с большой скоростью.

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Жители села, где произошла трагедия, говорят, что мужчина даже не остановился, когда сбил ребенка. От удара девочку отбросило в ров, а от машины отлетели части бампера.

"Родители ее держали, прямо здесь, кричали: Настя, Настя", — рассказывает житель села Лоево.

Жизнь ребенка спасти не удалось

На крик матери сбежались люди. Вызвали скорую. Медики приехали в считанные минуты. Девочку срочно госпитализировали. Более четырех часов Настю спасали медики. Но от полученных травм ребенок скончался.

"Повреждение внутренних органов всегда является сложным. Особенно — повреждения печени и множественные травмы печени плюс сосудов в воротах печени. Это всегда максимально рискованно для жизни. Это по сути были травмы, которые не были совместимы с жизнью", — говорит заместитель директора Надворнянской районной больницы Иван Меланюк.

Кто водитель?

Водителя разыскали почти сразу. Им оказался директор Надворнянского лесхоза Василий Павлюк.

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"Обработав первичную информацию, записи с камер видеонаблюдения, мы видим, что мужчина, даже не притормозив, продолжил движение. И по словам матери, мужчина не тормозил, а наоборот ускорил движение транспортного средства", — рассказал начальник четвертого следственного отдела территориального управления ДБР Валерий Демьяновский.

40-летний директор был задержан дома. Во дворе обнаружили и служебную машину с повреждениями. Но своей вины должностное лицо не признает.

"В своих показаниях путался, один раз сообщал, что потерпевшую не видел, другой раз говорил, что почувствовал какой-то удар, возможно сбил собаку или кота. Мы можем утверждать, что лицо не могло не видеть потерпевшую", — говорит начальник четвертого следовательного отдела территориального управления ДБР Валерий Демьяновский.

Что грозит водителю?

40-летнему чиновнику уже объявили подозрение. Избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За то, что совершил наезд на ребенка и скрылся с места аварии, водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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