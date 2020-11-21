В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни помолились за погибших во время Революции Достоинства

В Киеве 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни прошел молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

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Об этом сообщает Укринформ.

Мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших героев, проводятся в этот день во многих городах Украины.

Фото: "Укринформ"

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник установлен Указом президента от 13 ноября 2014 года в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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Фото: Укринформ

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Он опубликовал видеообращение, в котором отметил, что никогда нельзя идти против воли своего народа – "в определяющие времена истории главное и решающее слово всегда будет не за политиками, и слава Богу, а за украинским народом".

Фото: "Укринформ"

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Ранее мы писали, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите видеопоздравление Владимира Зеленского:

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