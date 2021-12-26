В откровенном платье рядом с Садовым: сотрудница минобразования произвела фурор во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде.
Снимок появился на Instagram-странице девушки, ее зовут Кристина Тишкун.
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Как оказалось, это помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука.
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Он вместе с девушкой посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры, а также посетили форум по энергоэффективности. На снимке сотрудница минобразования позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками.
Судя по фото, девушка ярко накрашена, однако после волны критики относительно ее наряда, Тишкун закрыла свою страницу.
Что известно о Кристине Тишкун
Девушка родилась 30 августа 1994 года во Львове. Кристина Александровна Тышкун – юрист, владелица компании "БК Застройка".
На своей странице в Facebookотметила, что стала магистром права (юристом-правоведом), окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сейчас Кристина живет в Киеве.
Напомним, в центре Киева девушка в одном нижнем белье станцевала перед украинскими правоохранителями. В качестве шеста танцовщица использовала дорожный знак.
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