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В откровенном платье рядом с Садовым: сотрудница минобразования произвела фурор во Львове

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 декабря, 06:21
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После волны критики относительно ее наряда, Тишкун закрыла свою страницу
Кристина Александровна Тышкун - юрист. Коллаж "Сегодня"
Кристина Александровна Тышкун - юрист. Коллаж "Сегодня"

Мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в мэрии с девушкой в откровенном наряде.

Снимок появился на Instagram-странице девушки, ее зовут Кристина Тишкун.

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Подробности

Как оказалось, это помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука.

Он вместе с девушкой посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры, а также посетили форум по энергоэффективности. На снимке сотрудница минобразования позирует с Садовым, Гарбаруком и другими чиновниками.

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Судя по фото, девушка ярко накрашена, однако после волны критики относительно ее наряда, Тишкун закрыла свою страницу.

Что известно о Кристине Тишкун

Девушка родилась 30 августа 1994 года во Львове. Кристина Александровна Тышкун – юрист, владелица компании "БК Застройка".

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На своей странице в Facebookотметила, что стала магистром права (юристом-правоведом), окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сейчас Кристина живет в Киеве.

Напомним, в центре Киева девушка в одном нижнем белье станцевала перед украинскими правоохранителями. В качестве шеста танцовщица использовала дорожный знак.

А красотка Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, вернулась к своим профессиональных обязанностям. Альвина известна как модель Playboy.

Львовдевушка
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