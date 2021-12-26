У відвертій сукні поряд із Садовим: співробітниця міносвіти викликала фурор у Львові

Після хвилі критики щодо її вбрання, Тишкун закрила свою сторінку

Христина Олександрівна Тишкун – юрист. Колаж "Сьогодні"

Мер Львова Андрій Садовий сфотографувався у мерії з дівчиною у відвертому вбранні.

Знімок з'явився на Instagram-сторінці дівчини, її звуть Крістіна Тишкун.

Реклама

Деталі

Як виявилось, це помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.

Він разом із дівчиною відвідали Львів та оглянули як працюють навчально-практичні центри, а також відвідали форум з енергоефективності. На знімку співробітниця міносвіти позує із Садовим, Гарбаруком та іншими чиновниками.

Реклама

Судячи з фото, дівчина яскраво нафарбована, проте після хвилі критики щодо її вбрання Тишкун закрила свою сторінку.

Що відомо про Крістіна Тишкуна

Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Христина Олександрівна Тишкун – юрист, власниця компанії "БК Забудова".

Реклама

На своїй сторінці у Facebook зазначила, що стала магістром права (юристом-правознавцем), закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка. Нині Крістіна живе у Києві.

Нагадаємо, у центрі Києва дівчина в одній спідній білизні станцювала перед українськими правоохоронцями Як жердину танцівниця використовувала дорожній знак.

А красуня Альвіна Царенко, у серпні подарувала сина Травня словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, повернулася до своїх професійних обов'язків. Альвіна відома як модель Playboy.