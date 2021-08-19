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В России разбился самолет и слежка за подозреваемыми по делу Шеремета – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
19 августа, 06:00
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В РФ потерпел крушение второй за два дня военный самолет, а Юлия Кузьменко заявила о слежке и угрозе для нее и других подозреваемых – и другие новости
В РФ упал самолет, а Юлия Кузьменко пожаловалась на слежку / коллаж "Сегодня"
В РФ упал самолет, а Юлия Кузьменко пожаловалась на слежку / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Слежка за подозреваемыми в убийстве Шеремета

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Кардиолог Юлия Кузьменко, которая подозревается в том, что якобы подложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, заявила, что ее и других подозреваемых по этому делу – Яну Дугарь и Андрея Антоненко преследуют неизвестные. Ранее о подобном заявляла и Дугарь.

Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили о слежке / коллаж "Сегодня"
Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили о слежке / коллаж "Сегодня"

Крушение самолета в Росии

В России в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб. Только позавчера сообщалось о катастрофе еще одного военного самолета в Подмосковье.

Камуфляж из малярной ленты на танке

В Киеве бдительные граждане, наблюдавшие за репетицией военного парада ко Дню Независимости, заметили танк, на который пиксельный камуфляж был нанесен не краской, а малярной лентой.

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Танк закамуфлировали малярной лентой / twitter.com/golub
Танк закамуфлировали малярной лентой / twitter.com/golub

Турция готова сотрудничать с талибами

Турция открыта к сотрудничеству с радикальным движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, ради мира для афганцев и благополучия проживающих в этой стране турецких граждан. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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