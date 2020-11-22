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В Славянске избирателям предлагают iPhone 12 за селфи (фото)

22 ноября, 13:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В розыгрыше могут принимать только жители города в возрасте от 18 до 45 лет

В Донецкой области в Славянске, где проходит сегодня второй тур выборов, избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12.

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По информации гражданской сети "ОПОРА", избирателям предлагают проголосовать на участке и сделать селфи возле урны, но без бюллетеня.

Конкурс объявила общественная организация "Платформа инициатив "Теплица".

Для участия в розыгрыше фото нужно выложить на своих страницах в соцсетях с определенным хэштегом.

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Победителя определят в понедельник, 23 ноября.

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К слову, общественная организация объясняет, что розыгрыш необходим для поднятия активности участия в выборах среди молодежи. По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет.

К слову, в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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