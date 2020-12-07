В США поддержали отказ Украины от российской вакцины

Правительство США уже сегодня обсудит сроки и объемы поставки вакцины в Украину

В Соединенных Штатах полностью поддерживают позицию Украины об отказе от использования российской вакцины и обещают помочь нашей стране получить вакцину против COVID-19 в кратчайшие сроки.

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Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Куин, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - отметила Квин в телефонном разговоре с главой Минздрава Максимом Степановым.

Она добавила, что ее команда поможет Минздраву Украины разработать алгоритм и план действий по логистике и планам вакцинации, а также сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцину в кратчайшие сроки.

В свою очередь Степанов попросил рассмотреть Украину в качестве потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", поскольку страна находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Донбассе.

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"В ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", – подчеркнул Степанов.

Напомним, Украина ведет переговоры с пятью компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также китайские компании.

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