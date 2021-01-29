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В Украине одобрили план COVID-вакцинации: кто и когда получит прививку

29 января, 19:02

Виталий Семченко Виталий Семченко

Начнется кампания в феврале

В Украине одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Начаться кампания должна уже в феврале.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Массовую иммунизацию населения будут проводить либо специальные мобильные бригады, либо на стационарных пунктах.

Календарный план вакцинации:

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  • февраль – апрель – медики стационаров COVID-19, военные ООС (367 тыс.);
  • апрель – май – люди старше 80 лет и работники первичной медпомощи (1,9 млн);
  • май – июнь – другие сотрудники медицинской сферы (363 тыс.);
  • июнь – июль – люди старше 70 лет (2,9 млн);
  • июль – август – структуры государственной безопасности (640 тыс);
  • август – сентябрь – люди старше 65 лет (2,3 млн);
  • сентябрь – октябрь – сотрудники сферы образования (1,4 млн);
  • октябрь – ноябрь – люди старше 60 лет (2,8 млн);
  • ноябрь – декабрь – другие категории (1,7 млн).
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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал дату начала вакцинации от COVID-19.

Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Денис Шмыгаль
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