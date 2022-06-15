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В Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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15 июня, 12:17
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Часть мужчин получает отсрочку
От призыва освободят учащихся и преподавателей ПТУ
От призыва освободят учащихся и преподавателей ПТУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ. Об этом сообщает УНИАН.

Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

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При этом предусмотрены некоторые исключения. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Какие еще категории не подлежат мобилизации

Не подлежат призыву на службу:

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  • забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
  • признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • народные депутаты Украины.

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