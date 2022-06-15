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В Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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15 червня, 12:17
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Частина чоловіків отримає відстрочку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ще одну частину чоловічого населення України звільнено від мобілізації, що проходить в Україні. В Україні набув чинності закон №7272, який звільняє від призову учнів та викладачів ПТУ. Про це повідомляє УНІАН.

Цим документом у нашій країні прирівняли права учнів та викладачів ПТУ до прав студентів та викладачів вишів. Тобто вони отримують відстрочку від призову на військову службу.

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При цьому передбачено деякі винятки. Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати лише учні денної чи дуальної форми навчання.

Щодо викладачів ПТУ, то відстрочка надається лише тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ є основним місцем роботи, а вони одержують там не менше ніж 0,75 ставки.

Які ще категорії не підлягають мобілізації

Не підлягають призову на службу:

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  • заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями;
  • визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з наступним проходженням комісії);
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • у яких дружина (чоловік) з-поміж осіб з інвалідністю та/або один з батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;
  • народні депутати України.

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