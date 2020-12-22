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Уже 600 тысяч украинцев побороли COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

22 декабря, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине продолжает увеличиваться количество выздоровевших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 22 декабря в Украине подтвердили 8513 новых случаев заражения коронавирусом (979 506 с начала эпидемии). За понедельник умерли 232 украинца (16 897 с начала эпидемии), а выздоровели 14 020 человек (600 288 с начала эпидемии).

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Отметим, что число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн – это самый высокий показатель с начала пандемии. А вот в Украине количество новых случаев снизилось. Более того, все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество зараженных.

А тем временем в Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым запретам" Кабмин добавил несколько нововведений.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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