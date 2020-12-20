Коронавирус, итоги недели: снижение числа заболевших и каникулы на время локдауна

Число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн — это самый высокий показатель с начала пандемии. В Украине количество новых случаев снизилось.

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Сегодня зафиксировали 8325 инфицированных, что почти на 3,5 тыс. меньше, чем вчера.

Кроме того, все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество зараженных.

Зато госпитализированных фиксировали больше, чем когда-либо. Картину омрачили еще две тысячи случаев повторного инфицирования COVID-19 и высокая смертность.

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Всего за неделю выявлено 70 233 новых заражений коронавирусом, умерли — 1431 украинец, выздоровели — 79 598 человек.

О чем говорят такие цифры?

Об этом редакция "Сегодня" спросила у врача высшей категории, кандидата медицинских наук доктора Евгения Комаровского.

В Украине огромная беда со статистикой — я лично знаю десятки людей с коронавирусной инфекцией, которые не учтены ни в каких социологических данных. И я глубоко убежден в том, что количество заболевших можно смело умножать на 8-10. В целом динамика числа заболевших и госпитализированных говорит о том, что Украина, по-видимому, рекордными темпами приближается к коллективному иммунитету.

И даже если принимать во внимание отечественную статистику со всеми ее недочетами и погрешностями, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом через полторы недели достигнет отметки в один миллион человек.

Из инструментов по борьбе с коронавирусной пандемией в Украине пока выбор невелик — прежде всего это введение оптимальной модели усиленного карантина (локдауна с 8 по 24 января) с удаленной работой и затяжными каникулами или дистанционным обучением для школьников и студентов.

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Февраль — это практически весна!

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Пока мир уповает на вакцину от коронавируса, чтобы вернуться к нормальной жизни, в Украине COVID-19 и прививки продолжают считать выдумкой 40% граждан. В частности, на этой неделе "прославился" своей позицией "Слуга народа" Юрий Камельчук. Отчего доктор Евгений Комаровский удалил нардепа из списка друзей в Facebook.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в феврале начнется вакцинация медиков. А уже в марте в страну поступит крупная партия вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. И у украинцев появится возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

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Постепенно мы вернемся к нормальной жизни. Для этого 90% процентов украинцев должны привиться, считает премьер-министр.

А президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник", эффективность и безопасность которой не подтверждена испытаниями, даже несмотря на то, что наша страна не входит в список стран, которые первыми получат мировые препараты.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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