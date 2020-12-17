Вакцинация 90% украинцев: Шмыгаль объяснил, как избежать пандемии COVID-19

Не все захотят получить вакцину сразу, говорит премьер

Премьер Денис Шмыгаль считает: чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19, нужно вакцинировать 90% населения Украины, но это не реально.

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Об этом он заявил в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг, 17 декабря, вечером.

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", – сказал Шмыгаль, при этом отметив, что это "не реально".

По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения болезни: "В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни".

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Премьер также заметил, что вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех граждан страны, но сразу все и не захотят вакцинироваться. По словам Шмыгаля, вакцинация будет добровольная.

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В первую очередь вакцины получат медики, бойцы на Донбассе, а также люди в интернатных заведениях; Второй этап – вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп.

Шмыгаль отметил, что вакцинирование медиков начнется в феврале-2021, далее с марта будет проходить вакцинация следующих категорий граждан. Кроме того, также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

По словам премьера, для первой волны вакцинирования понадобится около 2 млн доз вакцины, для следующих этапов – около 10 млн. При этом для вакцинирования нужны две дозы на человека.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на 8 млн доз вакцины от коронавируса.

А Шмыгаль в начале декабря утверждал, что вакцина от коронавируса появится в Украине в апреле-июне 2021 года.

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