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Украина получит 8 млн доз вакцины от COVID-19: COVAX одобрил запрос

12 декабря, 14:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина получит 8 миллионов доз вакцины

Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

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Об этом в Facebook заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также", – написал Ляшко.

По его словам, сейчас необходимо в кратчайшие сроки доставить холодильное оборудование для пунктов прививки.

"Минздрав будет привлекать к процессу логистики государственное предприятие "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия)", – сказал Ляшко.

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Фото: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

Ранее мы писали, что Украина попросила у Канады помощь в получении вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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