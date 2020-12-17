Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать

Пока различные западные страны торжествующе заявляют о начале вакцинации населения от коронавируса, украинцам остается лишь гадать, когда лекарство от COVID-19 попадет в нашу страну.

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Тем временем в интернете стали распространять карту иммунизации в странах мира, согласно которой в Украине этот процесс может начаться лишь в 2023 году. Это противоречит оптимистическим прогнозам украинского правительства о том, что первые вакцины в страну могут поступить уже очень скоро.

Сайт "Сегодня" решил разобраться в этом и подтвердить, либо опровергнуть мрачный прогноз британцев.

Что случилось?

Первой карту с тревожными для Украины данными у себя в Twitter разместила Агата Дэмарэ – это директор по глобальному прогнозированию британской аналитической компании Economist Intelligence Unit.

Согласно анализу EIU, в самых богатых странах мира – США, Японии и ЕС – население раньше получит широкий доступ к вакцине от коронавируса (от сентября 2021 года до марта 2022 года).

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В некоторых других странах вакцины станут доступны широкой общественности лишь не раньше апреля 2022 года или даже в 2023 году. Молдова и Украина оказались здесь единственными европейскими государствами.

Фото: Economist Intelligence Unit

Мы такие не одни

Кроме нас и молдован, позже всех остальных вакцина попадет почти во все страны Африки, Монголию, КНДР, Юго--Восточную (кроме Сингапура) и Среднюю Азию (Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан и Кыргызстан), Гондурас, Никарагуа, Боливию и другие слабо развитые государства.

Такое положение вещей вызвало широкое возмущение в Twitter – прежде всего, среди жителей Черного континента, но не только.

"О, так они действительно сказали: "К черту Африку"?"

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"Где наибольшая концентрация красного? Откуда мир набрался богатства? (Подсказка: там где, где наибольшая концентрация красного)"

*обвиняет перуанское правительство в том, Перу отмечена красным на карте*

Есть ли надежда?

Однако стоит обратить внимание на то, что Economist Intelligence Unit (аналитический отдел журнала Economist Group, которой принадлежит издание The Economist), не приводит методологию исследования, на котором основаны такие выводы.

На этом фоне следует напомнить о том, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что наша страна получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса (следует учитывать, что почти все вакцины предполагают две инъекции).

А премьер-министр Денис Шмыгаль в начале месяца утверждал, что вакцина от коронавируса появится в Украине в апреле-июне 2021 года.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина пока не входит в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале, но власти "над этим очень сильно работают".

Кроме того, в Украине разработали национальную программу вакцинацию от коронавируса. Больше об этом в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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