Может сорвать вакцинацию: Комаровский о заявлении "Слуги народа", считающего COVID-19 выдумкой

Доктор Евгений Комаровский удалил "Слугу народа" Юрия Камельчука из списка друзей в Facebook, узнав, что тот не верит ни в одну вакцину, в частности, от "выдуманной болезни" COVID-19.

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Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского" сообщил в комментарии "Сегодня", что в Украине всегда существует угроза срыва вакцинации, в том числе "благодаря" подобным заявлениям от сомнительных "экспертов".

"Слуга народа" Камельчук не является экспертом в области вакцинации. То, что он сказал, конечно, очень грустно. Я заглянул на его страницу в Facebook и с удивлением обнаружил, что он у меня в друзьях, точнее, извините, был в друзьях. "Слуга народа" продолжает рассказывать о том, что не верит в вакцинацию и что "ковида" не существует, а огромное количество людей в комментариях рассказывают, что он крутой и вообще молодец. Вот это самое страшное: у подобных "экспертов" огромная поддерживающая аудитория. Исходя из этого, в Украине угроза срыва вакцинации существует всегда. Тем не менее я все же надеюсь, что хотя бы 50% страны сохранят логику и здравый смысл, – отметил Комаровский.

Доктор считает, что 40% украинцев, не желающие делать прививку от COVID-19 даже бесплатно, "готовы включить механизм естественного отбора. И с этим ничего сделать нельзя".

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Доктор Комаровский признает, что в Украине в целом "огромные-огромные проблемы" с общим интеллектуальным уровнем и работой СМИ в частности. И решать их можно, ведя на телевидении не только развлекательные, но и общеобразовательные программы.

Видео: Telegram

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Напомним, уровень смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, кроме российской. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Видео: Сегодня

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