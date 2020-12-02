В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Сегодня коронавирусная статистика обнадежила – за сутки выздоровевших больше, чем новых больных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а после него его заместитель Ярослав Кучер.

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Как стало известно, по состоянию на утро 2 декабря в Украине подтвердили 13 141 новый случай заражения коронавирусом (758 264 с начала эпидемии). За вторник умерли 169 украинцев (12 717 с начала эпидемии), а выздоровели 13 882 человека (369 054 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином – когда вводить локдаун. Накануне министр здравоохранения заявил, что сегодня на заседании Кабмина такое решение еще принимать не будут. Читайте подробней, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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