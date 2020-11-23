В Украине снова испортится погода: где ждать дождей и снега

Завтра в Украине немного потеплеет, но при этом будет мокро в большинстве областей

Украину периодически присыпает снегом, но во вторник будет больше мокрая погода. Кроме того, синоптик Наталия Диденко прогнозирует небольшое потепление до 8 градусов.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Завтра в Украине будет довольно тепло как для конца ноября: в течение дня в большинстве областей ожидается 4-8 градусов тепла. На востоке будет холоднее, 2-4 градуса выше нуля.

Но эта температура воздуха будет ощущаться немного холоднее из-за порывистого, а порой и сильного, северо-западного ветра.

На севере, востоке, в центральной части, на Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки: в основном дождь, а в восточных областях – снег.

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На большей части территории юга и запада Украины – без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь, но ничего серьезного. А вот ветер будет задувать сильно с северо-западными порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице 1-3 градуса тепла, днем ​​4-6 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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