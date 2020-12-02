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В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

2 декабря, 07:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса выздоровели почти 14 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 758 264 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 169 украинцев (всего – 12 717). Вылечить удалось 369 054 инфицированных (13 882 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что карантин выходного дня в Украине не сработал из-за того, что его массово не соблюдали. В Минздраве отметили незначительное сокращение динамики по заболеваемости COVID-19.

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Также напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине всеобщего жесткого локдауна на четыре недели. Он считает, что нашей стране не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, когда не требуется госпитализация, а также на что в первую очередь необходимо обращать внимание на самоизоляции.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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