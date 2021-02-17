В Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19: чем полезен ресурс

В Украине появился портал о вакцинации от коронавируса, на котором можно посмотреть полную информацию о прививках, которые в скором времени начнут вводить украинцам, и как будет происходить вакцинация в Украине.
Рассказываем, о чем можно будет узнать на ресурсе.
Об этапах вакцинации
Ожидается пять этапов. В первую очередь хотят ввести вакцину людям со сверхвысоким риском инфицирования коронавирусом и тем, чья работа критически важна в условиях пандемии (около 367 тысяч человек).
На втором этапе хотят вакцинировать около 3 миллионов украинцев – медицинских работников и персонала больниц. Также прививку сделают жителям домов ухода за пожилыми людьми и персоналу.
На третьем этапе хотят вакцинировать уже около 7 миллионов украинцев, которые поддерживают и защищают жизнедеятельность государства.
На четвертом этапе вакцинировать хотят около 11 миллионов человек, которые поддерживают безопасность и жизнедеятельность государства. Также будут вакцинировать сотрудников следственных изоляторов и мест лишения свободы, а также заключенных.
На пятом этапе будет происходить вакцинация остальных украинцев.
О процессе вакцинации
Будет два способа вакцинации от коронавируса – с помощью мобильных бригад (если доступ в медицинские учреждения будет затруднен) и в специальных пунктах.
У кого будет приоритет в бесплатной вакцине
Это люди, наиболее уязвимы к COVID-19 или от которых зависит жизнедеятельность страны:
- медицинские работники;
- военнослужащие;
- работники социальной сферы;
- люди, которые живут в учреждениях по предоставлению длительного ухода;
- работники дошкольных учреждений;
- пожилые люди (старше 60 лет);
- работники важных структур государственной безопасности Украины;
- учителя и другие работники сферы образования
- взрослые (от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений или смерти в результате COVID-19;
- заключенные и работники следственных изоляторов.
Какие вакцины получит Украина
Украинцев хотят вакцинировать прививками четырех производителей – Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca, Novavax.
О том, что известно об этих вакцинах – ранее разбирался сайт "Сегодня".
Также мы писали о том, что Оксфордский университет и шведская компаниия AstraZeneca планируют исследовать действие на детей и подростков своей вакцины от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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