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В Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19: чем полезен ресурс

17 февраля, 15:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мобильной версии сайта пока нет

В Украине появился портал о вакцинации от коронавируса, на котором можно посмотреть полную информацию о прививках, которые в скором времени начнут вводить украинцам, и как будет происходить вакцинация в Украине.

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Рассказываем, о чем можно будет узнать на ресурсе.

Об этапах вакцинации

Ожидается пять этапов. В первую очередь хотят ввести вакцину людям со сверхвысоким риском инфицирования коронавирусом и тем, чья работа критически важна в условиях пандемии (около 367 тысяч человек).

На втором этапе хотят вакцинировать около 3 миллионов украинцев – медицинских работников и персонала больниц. Также прививку сделают жителям домов ухода за пожилыми людьми и персоналу.

На третьем этапе хотят вакцинировать уже около 7 миллионов украинцев, которые поддерживают и защищают жизнедеятельность государства.

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На четвертом этапе вакцинировать хотят около 11 миллионов человек, которые поддерживают безопасность и жизнедеятельность государства. Также будут вакцинировать сотрудников следственных изоляторов и мест лишения свободы, а также заключенных.

На пятом этапе будет происходить вакцинация остальных украинцев.

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О процессе вакцинации

Будет два способа вакцинации от коронавируса – с помощью мобильных бригад (если доступ в медицинские учреждения будет затруднен) и в специальных пунктах.

У кого будет приоритет в бесплатной вакцине

Это люди, наиболее уязвимы к COVID-19 или от которых зависит жизнедеятельность страны:

  • медицинские работники;
  • военнослужащие;
  • работники социальной сферы;
  • люди, которые живут в учреждениях по предоставлению длительного ухода;
  • работники дошкольных учреждений;
  • пожилые люди (старше 60 лет);
  • работники важных структур государственной безопасности Украины;
  • учителя и другие работники сферы образования
  • взрослые (от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений или смерти в результате COVID-19;
  • заключенные и работники следственных изоляторов.

Какие вакцины получит Украина

Украинцев хотят вакцинировать прививками четырех производителей – Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca, Novavax.

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О том, что известно об этих вакцинах – ранее разбирался сайт "Сегодня".

Также мы писали о том, что Оксфордский университет и шведская компаниия AstraZeneca планируют исследовать действие на детей и подростков своей вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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