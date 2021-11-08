В Украину идет похолодание: прогноз погоды на 8 ноября (карта)

В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями

Температура ночью 2-7 градусов тепла. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь. В Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов. В южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов.

В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов.

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Когда в Украине пойдет первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

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