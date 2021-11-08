Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шева - тренер в Италии! 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украину идет похолодание: прогноз погоды на 8 ноября (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
8 ноября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями
Температура ночью 2-7 градусов тепла. Коллаж "Сегодня".
Температура ночью 2-7 градусов тепла. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь. В Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов. В южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов.

В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов.

Реклама

Когда в Украине пойдет первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборы

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

153 131

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять