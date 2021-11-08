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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 8 листопада (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
8 листопада, 06:30
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На Київщині у понеділок хмарно з проясненнями
Температура вночі 2-7 градусів тепла. Колаж "Сьогодні".
Температура вночі 2-7 градусів тепла. Колаж "Сьогодні".

Погода в Україні в понеділок, 8 листопада, буде прохолодною та похмурою. У центральних областях синоптики прогнозують тривалі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Вночі в західних і північних , вдень у центральних областях місцями невеликий дощ. У Карпатському регіоні помірні дощі, у горах із мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 12-17 градусів.

На Київщині у понеділок хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8-10 градусів.

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Коли в Україні піде перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

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