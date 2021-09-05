В Украину пришло бабье лето? Как изменится погода 6 сентября – прогноз

Синоптики рассказали, какая будет погода 6 сентября. В Украину вместе с антициклоном пришло первое этой осенью бабье лето — холодные ночи, солнце днем, безветренно и летающая паутина.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода 6 сентября
В понедельник, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода.
"Температура воздуха. Хотелось бы выше, но осень взялась за выполнение своих обязанностей крепко. Уже минувшей ночью градусы, как котята к маме-кошке, жались к нулю. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины — уйдут от заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 градуса", – рассказала Наталья Диденко.
Киев
В Киеве новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды. Ночью ожидается 3-6 градусов тепла. В окрестностях столицы возможны заморозки на почве, а если небо будет облачным, то заморозки маловероятны. Днем в Киеве потеплеет +13...+15 градусов.
"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное. Встречаем солнечный антициклон, подставляем носы теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам. Бабье лето пришло!" — отметила синоптик.
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