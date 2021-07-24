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В ВР хотят лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ

24 июля 2021 23:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проект закона передан на рассмотрение руководству парламента

Проект закона подали на рассмотрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Проект закона подали на рассмотрение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта. Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

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Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".

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Отметим, что инициаторами законопроекта стали Савчук Оксана (партия Свобода), Пипа Наталья (фракция Голос) и Княжицкий Николай (партия Европейская Солидарность).

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На снимке доктор Ольга Голубовская. Фото: коллаж "Сегодня"
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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по борьбе с двойным гражданством чиновников.

Напомним, это не первый шаг президента по борьбе с двойным или множественным гражданством госслужащих. Одним из таких шагов Зеленский сделал 4 марта. Тогда президент ввел в действие другое решение СНБО по этой теме – "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

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