Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством", – говорится в сообщении.
Обновляется...
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк