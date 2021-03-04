Українська
$ 27,85
33,56
  1. Последние новости Украины

Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО

4 марта, 18:24

Виктория Барановская Виктория Барановская

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством", – говорится в сообщении.

В тренде
Еще раз о предсмертной записке генерала Кравченко (укр.)

Обновляется...

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже мороз
Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже морозУкраина
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?Экономика
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четвергУкраина
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять