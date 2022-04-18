Везут продукты вагонами: как спасают жизнь украинцев во время войны

Товары покупают в Европе и завозят в Украину, где раздают нуждающимся

Украинцев поддерживают продуктами во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" приобрел более 2500 тонн пищевых продуктов для украинцев.

Как сообщили на сайте Фонда Рината Ахметова, инициативу запустили компании группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом.

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Всю еду передадут украинцам, пострадавшим от войны. В наборы входят продукты, рекомендованные ВОЗ.

По словам руководителя штаба Александра Вишнякова, продуктовые наборы сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов, которые требуются каждому человеку. На сегодня закупили 2,5 тыс. тонн продуктов – это 100 вагонов.

Доставка в условиях войны

В украинские города уже передали 100 тысяч продуктовых наборов. Еще 140 тысяч уже укомплектовали и сейчас транспортируют на места.

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"Есть определенные трудности с логистикой, потому что Украина осталась без морских торговых путей. Выросла нагрузка на железную дорогу, но есть поддержка на государственном уровне", – отметил Вишняков.

Главный гуманитарный хаб размещен на базе предприятий Метинвеста в Польше. Оттуда товары транспортируют в распределительные центры в Украине, также развернутые на предприятиях компании.

Руководство проекта "Спасаем жизнь" постоянно координирует работу с военными администрациями в областях и направляет пищу туда, где она наиболее необходима. Недавно 19 тыс. наборов получили люди в Авдеевке и Покровске, куда из-за обстрелов сложно доставлять продукты обычным способом.

"Помощь туда отвозят волонтеры – об их отваге когда-нибудь будут слагать легенды", – резюмировал Вишняков.

Благотворительная поддержка

С начала войны Фонд Рината Ахметова помогает эвакуированным гражданам, а также жителям Донецкой и Киевской области бороться с голодом. На днях в Авдеевке раздавали продуктовые наборы оставшимся в городе людям. Еду дают в первую очередь:

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одиноким матерям;

детям с инвалидностью;

многодетным семьям;

пенсионерам.

В продуктовые наборы входят базовые продукты – макароны, мука, крупы, масло, консервы, сахар и сгущенка. Они помогут людям пережить гуманитарную катастрофу, вызванную нападением России на Украину.

Ранее мы писали, что жители Маринки, Селидового, Курахового, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района получили 5,6 тысячи продуктовых наборов. Читайте также, как украинцам помогают выжить во время войны.