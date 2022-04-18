Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Везут продукты вагонами: как спасают жизнь украинцев во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 18:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Товары покупают в Европе и завозят в Украину, где раздают нуждающимся
Украинцев поддерживают продуктами во время войны
Украинцев поддерживают продуктами во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" приобрел более 2500 тонн пищевых продуктов для украинцев.

Как сообщили на сайте Фонда Рината Ахметова, инициативу запустили компании группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом.

Реклама

Всю еду передадут украинцам, пострадавшим от войны. В наборы входят продукты, рекомендованные ВОЗ.

По словам руководителя штаба Александра Вишнякова, продуктовые наборы сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов, которые требуются каждому человеку. На сегодня закупили 2,5 тыс. тонн продуктов – это 100 вагонов.

Доставка в условиях войны

В украинские города уже передали 100 тысяч продуктовых наборов. Еще 140 тысяч уже укомплектовали и сейчас транспортируют на места.

Реклама

"Есть определенные трудности с логистикой, потому что Украина осталась без морских торговых путей. Выросла нагрузка на железную дорогу, но есть поддержка на государственном уровне", – отметил Вишняков.

Главный гуманитарный хаб размещен на базе предприятий Метинвеста в Польше. Оттуда товары транспортируют в распределительные центры в Украине, также развернутые на предприятиях компании.

Руководство проекта "Спасаем жизнь" постоянно координирует работу с военными администрациями в областях и направляет пищу туда, где она наиболее необходима. Недавно 19 тыс. наборов получили люди в Авдеевке и Покровске, куда из-за обстрелов сложно доставлять продукты обычным способом.

"Помощь туда отвозят волонтеры – об их отваге когда-нибудь будут слагать легенды", – резюмировал Вишняков.

Благотворительная поддержка

С начала войны Фонд Рината Ахметова помогает эвакуированным гражданам, а также жителям Донецкой и Киевской области бороться с голодом. На днях в Авдеевке раздавали продуктовые наборы оставшимся в городе людям. Еду дают в первую очередь:

Реклама
  • одиноким матерям;
  • детям с инвалидностью;
  • многодетным семьям;
  • пенсионерам.

В продуктовые наборы входят базовые продукты – макароны, мука, крупы, масло, консервы, сахар и сгущенка. Они помогут людям пережить гуманитарную катастрофу, вызванную нападением России на Украину.

Ранее мы писали, что жители Маринки, Селидового, Курахового, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района получили 5,6 тысячи продуктовых наборов. Читайте также, как украинцам помогают выжить во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.82

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять