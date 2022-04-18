Везуть продукти вагонами: як рятують життя українців під час війни

Товари купують в Європі та завозять в Україну, де роздають тим, хто потребує

Українців підтримують продуктами під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" придбав понад 2500 тонн харчових продуктів для українців.

Як повідомили на сайті Фонду Ріната Ахметова, ініціативу запустили компанії групи Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом.

Реклама

Усю їжу передадуть українцям, які постраждали від війни. У набори входять продукти, які рекомендовані ВООЗ.

За словами керівника штабу Олександра Вишнякова, продуктові набори збалансовані за вмістом білків, жирів та вуглеводів, які потрібні кожній людині. Станом на нині закупили 2,5 тис. тонн продуктів – це 100 вагонів.

Доставка в умовах війни

В українські міста вже передали 100 тис. продуктових наборів. Ще 140 тис. уже вкомплектували й зараз транспортують на місця.

Реклама

"Є певні труднощі з логістикою, бо Україна залишилась без морських торговельних шляхів. Зросло навантаження на залізницю, але є підтримка на державному рівні", – зауважив Вишняков.

Головний гуманітарний хаб розміщений на базі підприємств Метінвесту в Польщі. Звідти товари транспортують в розподільчі центри в Україні, також розгорнутих на підприємствах компанії.

Керівництво проєкту "Рятуємо життя" постійно координує роботу з військовими адміністраціями в областях та скеровує їжу туди, де вона найбільш необхідна. Нещодавно 19 тис. наборів отримали люди в Авдіївці та Покровську, куди через обстріли складно доставляти продукти звичним способом.

"Допомогу туди відвозять волонтери – про їхню відвагу колись складатимуть легенди", – резюмував Вишняков.

Благодійна підтримка

Від початку війни Фонд Ріната Ахметова допомагає евакуйованим громадянам, а також жителям Донецької та Київської області боротися з голодом. Днями в Авдіївці роздавали продуктові набори людям, які залишилися в місті. Їжу надають насамперед:

Реклама

одиноким матерям;

дітям з інвалідністю;

багатодітним сім’ям;

пенсіонерам.

До продуктових наборів входять базові продукти – макарони, борошно, крупи, олія, консерви, цукор та згущене молоко. Вони допоможуть людям пережити гуманітарну катастрофу, яку спричинив напад Росії на Україну.

Раніше ми писали, що жителі Мар'їнки, Селидового, Курахового, Авдіївки та інших населених пунктів Покровського району отримали 5,6 тисячі продуктових наборів. Читайте також, як українцям допомагають вижити під час війни.