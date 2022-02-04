Во Львове от грузовика оторвалась арматура и влетела в женщину (фото)

Пострадавшая была пассажиркой автомобиля, ехавшего навстречу грузовику

Арматура пробила лобовое стекло автомобиля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Львова произошло нетипичное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В результате травмы получила женщина, она попала в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Как произошла авария

С автопоезда "МАЗ" при движении порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на двигавшийся навстречу автомобиль "Рено Кенго", разбила лобовое стекло и травмировала пассажирку легковушки.

Грузовиком руководил 22-летний житель Яворивского района, за рулем легковой машины находился 56-летний житель города Городок Львовского района, травмированная – жительница Городка в возрасте 53 года. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

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Место ДТП. Фото: полиция Львовской области

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Что говорят в полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все причины происшествия.

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