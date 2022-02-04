У Львові від вантажівки відірвалася арматура та влетіла в жінку (фото)

Постраждала була пасажиркою автомобіля, який їхав назустріч вантажівці

Арматура пробила вітрове скло автомобіля. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Львова сталася нетипова ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем. В результаті травми отримала жінка, вона потрапила до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Як сталася аварія

З автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль "Рено Кенґо", який рухався назустріч, розбила вітрове скло й травмувала пасажирку легковика.

Вантажівкою керував 22-річний мешканець Яворівського району, за кермом легковика перебував 56-річний житель міста Городок Львівського району, травмована – жителька Городка віком 53 роки. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

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Місце ДТП. Фото: поліція Львівської області

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Що кажуть у поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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