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Впервые в истории! СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 ноября, 14:23
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Оружие было признано вещественными доказательствами и находилось под арестом
СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны партию оружия на 1 млрд гривен, которое изъяла во время спецопераций. Это первый подобный случай в истории нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Такой случай в Украине первый

Как стало известно, оружие было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство. Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу.

"Это первый подобный случай в истории Украины", – отметили в ведомстве.

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Так, СБУ передала Министерству обороны вооружение общим весом более 500 тонн:

  • оружие (гранатометы);
  • боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
  • взрывчатые вещества (тротил);
  • 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
  • составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
  • двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетам Ми-24, самолетам типа "Су" и "МиГ");
  • комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
  • фосфорные и соляные кислоты.

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"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования", – подчеркнули в СБУ.

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