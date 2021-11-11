Вперше в історії! СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень

Зброя була визнана речовими доказами та перебувала під арештом

СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд. гривень. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію зброї на 1 млрд гривень, яку вилучила під час спецоперацій. Це перший такий випадок в історії нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Такий випадок в Україні перший

Як стало відомо, зброя була визнана речовими доказами у виробництвах СБУ та перебувала під арештом.

З огляду на обстановку у державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання. Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.

"Це перший такий випадок в історії України", – зазначили у відомстві.

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Так, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн.

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

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"Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку", – наголосили в СБУ.

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