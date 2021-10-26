Работал с бандитами. СБУ задержала полицейского на масштабной продаже оружия из района ООС (фото)

Полицейский собирал и прятал тысячи боеприпасов по гаражам, там провели обыски

СБУ задержала полицейского, который торговал оружием. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его подельника. Они торговали оружием и боеприпасами из района проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Полицейский организовал торговлю оружием в районе ООС

По данным следствия, его отправили на Донбасс для прохождения службы. Но полицейский организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.

Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражах в Краматорске. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в этом городе сразу после очередного сбыта оружия.

Что нашли у злоумышленников

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

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61 гранату;

4 мины разной модификации;

около 13 кг взрывчатых веществ;

30 взрывателей;

38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;

более 10 600 патронов разного калибра;

пистолеты-пулеметы, карабины.

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Результаты обысков у злоумышленников. Фото: СБУ

Какое наказание ждет полицейского

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.

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