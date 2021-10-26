Работал с бандитами. СБУ задержала полицейского на масштабной продаже оружия из района ООС (фото)

СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его подельника. Они торговали оружием и боеприпасами из района проведения ООС.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Полицейский организовал торговлю оружием в районе ООС
По данным следствия, его отправили на Донбасс для прохождения службы. Но полицейский организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.
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Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражах в Краматорске. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в этом городе сразу после очередного сбыта оружия.
Что нашли у злоумышленников
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 61 гранату;
- 4 мины разной модификации;
- около 13 кг взрывчатых веществ;
- 30 взрывателей;
- 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;
- более 10 600 патронов разного калибра;
- пистолеты-пулеметы, карабины.
Результаты обысков у злоумышленников. Фото: СБУ
Какое наказание ждет полицейского
В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.
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