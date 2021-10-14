СБУ задержала боевика с повязкой СЦКК. В его телефоне нашли видео обстрелов украинских воинов

На видео видно, что боевик принимал непосредственное участие в военных действиях на Донбассе

СБУ задержала боевика, который обстреливал позиции ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ вместе с украинскими военными задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", у которого при себе были документы сотрудника СЦКК. В телефоне оккупанта нашли видео, на котором он обстреливает позиции украинских войск.

Об этом сообщает пресс служба СБУ .

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Почему оккупанта задержали

Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, так как он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На ней планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

Дело в том, что при задержании у мужчины был при себе пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

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В боевика изъяли ряд документов. Фото: СБУ

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Кем оказался задержанный

Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник был участником одного из подразделений отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции "ЛНР".

Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

Видео обстрелов

Во время допроса, сотрудники СБУ выяснили, что в 2014 году боевик вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометному взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО\ООС на Луганщине.

В его телефоне нашли видео, на котором видно как он обстреливает позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Наказание для боевика

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Оккупант принимал активное участие в войне на Донбассе. Фото: СБУ

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