Все говорят. Адская жара и хит о Путине на Евро-2020 – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Болельщики из Украины и Австрии вместе спели "Путин – х**ло", а в Киеве пранкер получил по голове за поцелуй незнакомки

В понедельник, 21 июня, украинцы больше всего обсуждали электронные трудовые книжки, жару и хит о Путине на Евро-2020.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Как работать с электронной трудовой людям пенсионного возраста

Бумажные трудовые книжки выйдут из обихода / Фото: Сегодня

Согласно новому закону об электронных трудовых книжках, выплата пенсий будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд Украины.

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Однако человек, который достиг пенсионного возраста, все равно сможет работать дальше и просить о более позднем выходе на пенсию. Но об этом нужно сообщить отдельно и до автоматического назначения пенсии.

Адская погода в Украине

После долгих ливней в страну идет настоящий тропический зной – на этой неделе температура воздуха прогреется до 30-35 градусов тепла. Синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам.

Хит о Путине на Евро-2020

В столице Румынии Бухаресте перед матчем болельщики Украины и Австрии совместно спели широко известный хит о президенте России: "Путин – х**ло, ла-ла-ла-ла".

Пранк с поцелуем закончился в ударом по голове

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В Киеве пранкера ударили в прямом эфире – парень решил поцеловать незнакомку в щеку, после чего получил кулаком по голове от прохожего. Получив удар, парень отлетел в сторону.

Кулеба раскритиковал НАТО

/ Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе. Он добавил, что Украина, в свою очередь, с того времени провела много реформ, особенно после Революции Достоинства 2014 года.

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Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно