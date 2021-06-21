Усі говорять. Пекельна спека і хіт про Путіна на Євро-2020 – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У понеділок, 21 червня, українці найбільше обговорювали електронні трудові книжки, спеку і хіт про Путіна на Євро-2020.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.
Як працювати з електронною трудовою людям пенсійного віку
Паперові трудові книжки вийдуть з ужитку / Фото: Сьогодні
Згідно з новим законом про електронні трудові книжки, виплата пенсій буде призначатися автоматично, без особистого звернення до Пенсійного фонду України.
Однак людина, яка досягла пенсійного віку, усе одно зможе працювати далі і просити про більш пізній вихід на пенсію. Але про це потрібно повідомити окремо і до автоматичного призначення пенсії.
Пекельна погода в Україні
Після довгих злив у країну йде справжня тропічна спека – на цьому тижні температура повітря прогріється до 30-35 градусів тепла. Синоптик розповіла, до чого готуватися українцям.
Хіт про Путіна на Євро-2020
У столиці Румунії Бухаресті перед матчем уболівальники України і Австрії спільно заспівали широко відомий хіт про президента Росії: "Путін – х**ло, ла-ла-ла-ла".
Пранк з поцілунком закінчився в ударом по голові
У Києві пранкера вдарили в прямому ефірі – хлопець вирішив поцілувати незнайомку в щоку, після чого отримав кулаком по голові від перехожого. Отримавши удар, хлопець відлетів убік.
Кулеба розкритикував НАТО
/ Фото: МИД Украины
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО нічого не зробило для членства України в Альянсі. Він додав, що Україна, у свою чергу, з того часу провела багато реформ, особливо після Революції Гідності 2014 року.
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо