Усі говорять. Пекельна спека і хіт про Путіна на Євро-2020 – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Вболівальники з України і Австрії разом заспівали "Путін – х**ло", а в Києві пранкер отримав по голові за поцілунок незнайомки

У понеділок, 21 червня, українці найбільше обговорювали електронні трудові книжки, спеку і хіт про Путіна на Євро-2020.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Як працювати з електронною трудовою людям пенсійного віку

Паперові трудові книжки вийдуть з ужитку / Фото: Сьогодні

Згідно з новим законом про електронні трудові книжки, виплата пенсій буде призначатися автоматично, без особистого звернення до Пенсійного фонду України.

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Однак людина, яка досягла пенсійного віку, усе одно зможе працювати далі і просити про більш пізній вихід на пенсію. Але про це потрібно повідомити окремо і до автоматичного призначення пенсії.

Пекельна погода в Україні

Після довгих злив у країну йде справжня тропічна спека – на цьому тижні температура повітря прогріється до 30-35 градусів тепла. Синоптик розповіла, до чого готуватися українцям.

Хіт про Путіна на Євро-2020

У столиці Румунії Бухаресті перед матчем уболівальники України і Австрії спільно заспівали широко відомий хіт про президента Росії: "Путін – х**ло, ла-ла-ла-ла".

Пранк з поцілунком закінчився в ударом по голові

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У Києві пранкера вдарили в прямому ефірі – хлопець вирішив поцілувати незнайомку в щоку, після чого отримав кулаком по голові від перехожого. Отримавши удар, хлопець відлетів убік.

Кулеба розкритикував НАТО

/ Фото: МИД Украины

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО нічого не зробило для членства України в Альянсі. Він додав, що Україна, у свою чергу, з того часу провела багато реформ, особливо після Революції Гідності 2014 року.

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