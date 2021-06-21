До України йде пекельна погода: які області просмажить найсильніше

Літо в самому розпалі – синоптик закликає більшу частину країни забути про проливні дощі і готуватися до сонячних ванн

На зміну зливам, які весь тиждень заливали Україну, йде справжня тропічна спека – найближчого тижня температура повітря прогріється до 30-35 градусів тепла.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Однак 22 червня в більшості областей протягом дня очікується від 29 до 33 градусів. На півдні буде трохи свіжіше – від 23 до 29 градусів.

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Буде переважно сухо, крім західних і південних областей, де очікуються локальні короткі дощі.

Крім того, найближчої ночі в Одеській, Миколаївській, деяких районах Херсонської області та Криму можуть пройти короткочасні грозові дощі.

У Києві 22 червня очікується суха спекотна погода – стовпчики термометрів зростуть до 30-32 градусів. У столиці гаряча погода триватиме як мінімум до 27 червня, коли температура знизиться до 25-27 градусів.

26 червня послаблення спеки очікується в західному регіоні, 27 червня прохолода дійде до півночі, а 28 червня сильної спеки не має бути ніде – очікується від 25 до 30 градусів.

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Чим себе зайняти в таку погоду і як провести час з користю, ви можете дізнатися в цілому календарі лайфхаків, які допоможуть зробити це літо насиченим і незабутнім.

Нагадаємо, раніше ми також писали, яку погоду прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики до кінця літа.