Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

В Украину идет адская погода: какие области прожарит сильнее всего

21 июня 2021 14:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Лето в самом разгаре – синоптик призывает большую часть страны забыть о проливных дождях и приготовиться к солнечным ваннам

На смену ливням, которые всю неделю заливали Украину, идет настоящий тропический зной – в ближайшую неделю температура воздуха прогреется до 30-35 градусов тепла.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Читайте также: Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне

Однако 22 июня в большинстве областей в течение дня ожидается от 29 до 33 градусов. На юге будет немного свежее – от 23 до 29 градусов.

Реклама

Будет преимущественно сухо, кроме западных и южных областей, где ожидаются локальные короткие дожди.

Кроме того, ближайшей ночью в Одесской, Николаевской, некоторых районах Херсонской области и Крыма могут пройти кратковременные грозовые дожди.

Не пропусти!
Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020
Украина и Австрия встречаются на Евро-2020

В Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода – столбики термометров вырастут до 30-32 градусов. В столице горячая погода будет длиться как минимум до 27 июня, когда температура снизится до 25-27 градусов.

26 июня ослабление жары ожидается в западном регионе, 27 июня прохлада дойдет до севера, а 28 июня сильной жары не должно быть нигде – ожидается от 25 до 30 градусов.

Реклама

Чем себя занять в такую погоду и как провести время с пользой, вы можете узнать в целом календаре лайфхаков, которые помогут сделать это лето насыщенным и незабываемым.

Напомним, ранее мы также писали, какую погоду прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики до конца лета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Умер известный украинский блогер Gorky Look
Умер известный украинский блогер Gorky LookУкраина
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)Украина
На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Компенсация за
Компенсация за "Северный поток – 2": на что может претендовать УкраинаЭкономика
Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельник
Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельникУкраина
В Украину идет адская погода: какие области прожарит сильнее всего
В Украину идет адская погода: какие области прожарит сильнее всегоУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять