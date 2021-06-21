В Украину идет адская погода: какие области прожарит сильнее всего

Лето в самом разгаре – синоптик призывает большую часть страны забыть о проливных дождях и приготовиться к солнечным ваннам

На смену ливням, которые всю неделю заливали Украину, идет настоящий тропический зной – в ближайшую неделю температура воздуха прогреется до 30-35 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Однако 22 июня в большинстве областей в течение дня ожидается от 29 до 33 градусов. На юге будет немного свежее – от 23 до 29 градусов.

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Будет преимущественно сухо, кроме западных и южных областей, где ожидаются локальные короткие дожди.

Кроме того, ближайшей ночью в Одесской, Николаевской, некоторых районах Херсонской области и Крыма могут пройти кратковременные грозовые дожди.

В Киеве 22 июня ожидается сухая жаркая погода – столбики термометров вырастут до 30-32 градусов. В столице горячая погода будет длиться как минимум до 27 июня, когда температура снизится до 25-27 градусов.

26 июня ослабление жары ожидается в западном регионе, 27 июня прохлада дойдет до севера, а 28 июня сильной жары не должно быть нигде – ожидается от 25 до 30 градусов.

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Чем себя занять в такую погоду и как провести время с пользой, вы можете узнать в целом календаре лайфхаков, которые помогут сделать это лето насыщенным и незабываемым.

Напомним, ранее мы также писали, какую погоду прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики до конца лета.