Все говорят. Позор боевиков в Крыму и опасная баржа в Киеве – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцев напугала неуправляемая баржа в столице и рассмешил очередной провал боевиков на фестивале в Крыму

25 мая украинцы больше всего обсуждали, как боевики опозорились с фильмом в Крыму, президент Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении армии, а отец активиста Протасевича в Беларуси прокомментировал задержание сына.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости за этот день.

Его избили – отец Протасевича не верит в заявление сына

Роман Протасевич. Фото: коллаж "Сегодня"

Отец белорусского оппозиционера Романа Протасевича не верит в то, что его сын признал вину и по своей воле записал видео. Он считает, что парня вынудили это сделать.

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На записи, которую опубликовали провластные СМИ, Роман говорит, что с ним все в порядке, хотя перед этим его матери рассказали, что он в тяжелом состоянии в больнице.

Видео: Сегодня

Отец Протасевича считает, что сына сильно избили: у него не такая интонация голоса и ведет он себя очень скованно – видно, что нервничает.

"Скорее всего, у него сломан нос, потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона вся запудрена..." – утверждает отец Романа.

Еще одна деталь – на видео есть сигареты на столе, но задержанный активист курит не такие.

Жестокое избиение женщины в Запорожье

Реклама Пострадавшая с сыном и гражданским мужем. Коллаж "Сегодня"

Местный житель зверски избил свою гражданскую жену, а затем отвез ее умирать за 40 км от дома. Пострадавшую чудом нашли за городом, сейчас она в областной больнице.

Брат женщины рассказал, что, по предварительной информации, муж еще и изнасиловал ее.

По словам родственника, полиция не спешит расследовать дело и даже на оборот – хочет замять его. Так, обидчик его сестры до сих пор на свободе. Кроме того, копы приходили к пострадавшей в больницу и просили отказаться от заявлений об избиении и изнасиловании. Однако во время разговора у женщины начались судороги, и ее перевели в реанимацию.

Неуправляемая баржа в Киеве

Реклама Опасная баржа в Киеве напугала местных жителей. Скриншот из видео

В столице заметили одинокую неуправляемую баржу с краном, которая плыла по течению в сторону Одессы, сбивая буи. Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось.

Работники водной полиции отбуксировали баржу в безопасное место, чтобы она ни с чем не столкнулась.

Теперь детали инцидента выясняют сотрудники "Укртрансбезопасности" – откуда начала дрейфовать баржа и по какой причине была неуправляемой.

Герои АТО вместо фильмов боевиков "ЛНР" в Крыму

Вместо пропагандистского фильма на экране показали украинских героев. Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Крыму во время фестиваля "Золотой витязь" сорвали показ фильма "Ополченочка" так называемой "ЛНР". Вместо ленты пропагандистов показали украинских героев АТО.

Кроме этого, в кинотеатре начались проблемы с аппаратурой, так что показ "Ополченочки" так и не состоялся.

Кстати, в фильме боевиков снялась экс-прокурор оккупированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, она играла саму себя.

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский хочет увеличить численность украинской армии. Законопроект о внесении изменения в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины" уже зарегистрирован на сайте парламента.

Документ определен как неотложный, однако самого текста законопроекта на сайте пока нет.