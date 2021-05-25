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Усі говорять. Ганьба бойовиків у Криму і небезпечна баржа в Києві – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

25 травня, 20:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українців налякала некерована баржа в столиці й розсмішив черговий провал бойовиків на фестивалі в Криму

25 травня українці найбільше обговорювали, як бойовики зганьбилися з фільмом у Криму, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про збільшення армії, а батько активіста Протасевича в Білорусі прокоментував затримання сина.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини за цей день.

Його побили – батько Протасевича не вірить у заяву сина

Роман Протасевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Роман Протасевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Батько білоруського опозиціонера Романа Протасевича не вірить у те, що його син визнав провину і з власної волі записав відео. Він вважає, що хлопця змусили це зробити.

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На записі, який опублікували провладні ЗМІ, Роман каже, що з ним все гаразд, хоча перед цим його матері розповіли, що він у важкому стані в лікарні.

Відео: Сьогодні

Батько Протасевича вважає, що його сильно побили: у нього не така інтонація голосу і поводиться він дуже скуто – видно, що нервується.

"Найімовірніше, у нього зламаний ніс, бо дещо змінена форма носа і видно великі сліди пудри на передній частині носа. У нього ліва сторона вся запудрена..." – стверджує батько Романа.

Ще одна деталь – на відео є сигарети на столі, але затриманий активіст курить не такі.

Жорстоке побиття жінки в Запоріжжі

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Місцевий житель по-звірячому побив свою цивільну дружину, а потім відвіз її помирати за 40 км від дому. Потерпілу дивом знайшли за містом, тепер вона в обласній лікарні.

Брат жінки розповів, що, за попередньою інформацією, чоловік ще й зґвалтував її.

За словами родича, поліція не поспішає розслідувати справу і навіть навпаки – хоче зам'яти його. Кривдник його сестри досі на свободі. Крім того, копи приходили до постраждалої в лікарню і просили відмовитися від заяв про побиття та зґвалтування. Однак під час розмови у жінки почалися судоми, і її перевели в реанімацію.

Некерована баржа в Києві

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У столиці помітили самітну некеровану баржу з краном, яка пливла за течією в сторону Одеси, збиваючи буї. Судно рухалося з великою швидкістю і кілька разів розверталося.

Працівники водної поліції відбуксирували баржу в безпечне місце, щоб вона ні з чим не зіткнулася.

Тепер деталі інциденту з'ясовують співробітники "Укртрансбезпеки" – звідки почала дрейфувати баржа і з якої причини була некерована.

Герої АТО замість фільмів бойовиків "ЛНР" у Криму

В окупованому Криму під час фестивалю "Золотий витязь" зірвали показ фільму "Ополченочка" так званої "ЛНР". Замість стрічки пропагандистів показали українських героїв АТО.

Крім цього, у кінотеатрі почалися проблеми з апаратурою, тож показ "Ополченочки" так і не відбувся.

До речі, у фільмі бойовиків знялася експрокурорка окупованого Криму, нині депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська, вона грала саму себе.

Зеленський запропонував збільшити чисельність ЗСУ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський хоче збільшити чисельність української армії. Законопроєкт про внесення зміни до ст. 1 закону "Про чисельність Збройних сил України" вже зареєстрований на сайті парламенту.

Документ визначено як невідкладний, однак самого тексту законопроєкту на сайті поки немає.

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