Встречи в июле не будет – Джордж Кент рассказал, когда состоятся переговоры Байдена и Зеленского

Вопрос лишь в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена, отметил временный посол США

Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом этим летом, но точная дата пока неизвестна. Об этом в "Субботнем интервью" "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, Джордж Кент.

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"Когда президент Байден и президент Зеленский общались вдруг, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", – предположил он.

На вопрос, существуют ли какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – отметил Кент.

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Ранее в Вашингтоне заявили, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно