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Выбери профессию мечты. В Украине проведут для учеников средней школы урок – онлайн трансляция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 16:58
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Ученикам старших классов помогут сознательно выбрать профессию своей мечты
В проекте примут участие известные украинские звезды
В проекте примут участие известные украинские звезды / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках реализации Всеукраинского проекта по профориентации и построения карьеры "Выбери профессию своей мечты", 12 октября в 11 часов проведут Всеукраинский онлайн-урок по профориентации.

Цель этого урока – помочь ученикам старших классов сознательно выбрать профессию своей мечты, а также стать успешным в жизни и реализовать себя в Украине.

Смотрите промо-ролик урока, чтобы узнать больше:

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В проекте примут участие известные украинские звезды и ведущие карьерные консультанты для подростков.

Урок пройдет при поддержке Министерства образования и науки Украины совместно с ГНУ "Институт модернизации содержания образования", Ассоциацией инновационного и цифрового образования и компанией "HR YOU".

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