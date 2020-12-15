Выкручиваются как могут: в детсадах и школах Крыма ставят баки для воды

Пока есть давление в сети, емкости наполняются водой, потом переходят в автономный режим

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы со снабжением населения питьевой водой. Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, незаконные "власти" Ялты начали устанавливать в школах и детских садах емкости для воды.

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Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, с 14 декабря город перешел на подачу воды по три часа утром и вечером.

Как пояснил т.наз. "начальник управления образования администрации Ялты" Ренард Кутковский, вода из емкостей будет поступать в сеть учреждений.

"Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление. Когда воду в городской системе отключают, насосной станцией из емкости вода подается во внутреннюю сеть учреждения. Специальные клапаны не пускают воду обратно в городскую сеть, таким образом, внутренняя сеть становится автономной", – рассказал Кутковский.

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В тоже время чиновник не объяснил, как быть с грязной водой, которая может поступать в баки после возобновления ее подачи – то ли сливать, то ли отстаивать.

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Напомним, оккупационные власти Крыма придумали очередное "ноу-хау": теперь для обеспечения полуострова водой будут использовать водопады. А воду для Ялты собираются брать из озера Могаби.

Также напомним, "власти" полуострова приказали прекратить перекачку воды из опустевших Белогорского и Тайганского водохранилищ для нужд Симферополя, поскольку источники иссякли, а по трубам идет грязь.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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