Взрыв в больнице на Прикарпатье: пострадавшую самолетом доставили в Киев (видео)

Женщину, пострадавшую в результате взрыва кислородного баллона в больнице на Прикарпатье, доставили в Киевский ожоговый центр. Санитарный самолет ГСЧС приземлился в столичном аэропорту.
Об этом сообщает ГСЧС.
Детали
"Санитарный самолет ГСЧС Украины доставил женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице", — говорится в сообщении.
Самолет с пострадавшим приземлился на аэродроме в Киеве в 17:37. Он доставил пациенту из Ивано-Франковска.
Далее по теме
Коротко о взрыве
- 28 декабря в палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.
- Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
- По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, из больницы эвакуировали 12 человек.
- По состоянию на утро 29 декабря количество погибших составляет четыре человека.
Что еще известно о пострадавших
Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая тяжелая 46-летняя пациентка, у нее ожоги 90% тела. Она на искусственной вентиляции легких.
Еще у одной 58-летней женщины обожжено 60% тела. Пострадал также мужчина, угрозы его жизни нет. У него ожоги 20% тела.
Читайте также
- В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв в многоэтажке.
- Вблизи Харькова прогремел сильный взрыв. Есть пострадавшие.