Взрыв в больнице на Прикарпатье: пострадавшую самолетом доставили в Киев (видео)

Самолет приземлился на аэродроме в столице в среду вечером

Во время пожара женщина получила многочисленные ожоги тела/Коллаж: "Сегодня"

Женщину, пострадавшую в результате взрыва кислородного баллона в больнице на Прикарпатье, доставили в Киевский ожоговый центр. Санитарный самолет ГСЧС приземлился в столичном аэропорту.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Детали

"Санитарный самолет ГСЧС Украины доставил женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице", — говорится в сообщении.

Самолет с пострадавшим приземлился на аэродроме в Киеве в 17:37. Он доставил пациенту из Ивано-Франковска.

Коротко о взрыве

28 декабря в палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, из больницы эвакуировали 12 человек.

По состоянию на утро 29 декабря количество погибших составляет четыре человека.

Что еще известно о пострадавших

Медики не дают никаких прогнозов относительно двух пострадавших. Самая тяжелая 46-летняя пациентка, у нее ожоги 90% тела. Она на искусственной вентиляции легких.

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Еще у одной 58-летней женщины обожжено 60% тела. Пострадал также мужчина, угрозы его жизни нет. У него ожоги 20% тела.

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