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Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доставили до Києва (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 21:59
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Літак приземлився на аеродромі в столиці в середу увечері
Під час пожежі жінка отримала численні опіки тіла/Колаж: "Сьогодні"
Під час пожежі жінка отримала численні опіки тіла/Колаж: "Сьогодні"

Жінку, яка постраждала внаслідок вибуху кисневого балона у лікарні на Прикарпатті, доставили в Київський опіковий центр. Санітарний літак ДСНС приземлився в столичному аеропорту.

Про це повідомляє ДСНС.

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Деталі

"Санітарний літак ДСНС України доставив жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні", — йдеться у повідомленні.

Літак з постраждалою приземлився на аеродромі в Києві о 17:37. Він доставив пацієнту з Івано-Франківська.

Коротко про вибух

  • 28 грудня в палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.
  • Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.
  • За інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, з лікарні евакуювали 12 людей.
  • Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих складає чотири особи.

Що ще відомо про постраждалих

Медики не дають жодних прогнозів щодо двох потерпілих. Найважча 46-річна пацієнтка, у неї опіки 90% тіла. Вона на штучній вентиляції легень.

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Ще в однієї 58-річної жінки обпечено 60% тіла. Постраждав також чоловік, загрози його життю немає. У нього опіки 20% тіла.

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