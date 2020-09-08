За дело возьмутся самые опытные следователи: заявление полиции об избиении Балуха

В полицию обратился врач, что к нему в больницу поступил избитый пациент

Полиция создала следственную группу из самых опытных следователей, которые будут вести дело об избиении активиста Владимира Балуха в Киеве.

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Об этом говорится в заявлении Нацполиции в Facebook.

Правоохранители подтвердили, что сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от врача сегодня около 12 часов о госпитализации с телесными повреждениями мужчины 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим оказался Владимир Балух.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено: пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями из Гидропарка. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей", – заявили в полиции.

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Как мы уже писали, нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании. Также новости "Сегодня" узнали, в каком состоянии Балух и где он находится.

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