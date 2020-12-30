Загадочная смерть на Донбассе: в зоне ООС умер 22-летний боец

У виннитчанина Вадима Ефременюка остались родители, братья и сестра

Несмотря на режим тишины на Донбассе, украинские военные несут потери. Так, во вторник, 29 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил умер 22-летний житель Винницы Вадим Ефременюк.

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Как сообщает Винницкая облгосадминистрация, обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Вадим не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра. Дата и место захоронения уточняется.

В профиле Ефременюка в соцсетях указывается, что он проживал во Владимире-Волынском, где дислоцируется 14-я отдельная мехбригада ВСУ им. князя Романа Великого.

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Любопытно, что на странице бригады в Facebook ничего не сказано о потерях 29 декабря, однако имеется сообщение, что 26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий бригады. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывалась помощь врачей. А по данному факту командир воинской части назначил служебное расследование.

Ранее сообщалось, что Генштаб назвал потери ВСУ на Донбассе 2020 года . За все 2020 погибло 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ").

Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС 2020 года составляет 70 человек. К небоевых потерь относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также говорилось, что 28 декабря был ранен боец ВСУ в районе населенного пункта Чермалык.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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